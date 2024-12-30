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DAZN представил топ-10 боев в 2024 году - Усик и Фьюри в списке

Поединок еще одного украинца вошел в тройку лучших.
Сегодня, 11:10
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images

Спортивный телеканал DAZN опубликовал видео лучших боев в уходящем году.

Первое место занял первый поединок Александра Усика и Тайсона Фьюри. Тогда украинец победил британца решением большинства судей и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

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В тройку вошел бой украинского боксера Сергея Богачука. Спортсмен в августе провел поединок против Вирджила Ортиса. Американец спорным решением судей победил Богачука.

Топ-10 боев 2024 года по версии DAZN

Ранее DAZN опубликовал топ-14 нокаутов в 2024 году.

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DAZN представил топ-10 боев в 2024 году - Усик и Фьюри в списке
DAZN представил топ-10 боев в 2024 году - Усик и Фьюри в списке

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