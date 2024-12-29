"Будет вторым после Усика": Чжилей рассчитывает получить бой с украинским чемпионом
Терри Лэйн, менеджер китайского супертяжеловеса Чжана Чжилея, высказался о вероятности боя с чемпионом по версиям WBC, WBA и WBO Александром Усиком.
По мнению представителя боксера, его клиент заслужит право побороться за титулы, если одолеет в ближайшем поединке Агита Кабайела.
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"Чжана ожидает тяжелый бой против Кабайела 22 февраля. В случае победы это будет очередной соперник из топ-10, поэтому Чжилей закрепит за собой статус второго лучшего супертяжеловеса на планете после Усика.
Нет никаких сомнений, что победа должна принести ему возможность побороться за титул чемпиона мира", - приводит слова Лэйна Sky Sports.
Ранее менеджер Усика озвучил сроки его возвращения в ринг.
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