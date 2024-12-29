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"Будет вторым после Усика": Чжилей рассчитывает получить бой с украинским чемпионом

Менеджер китайца считает, что его подопечный может заслужить право на титульный поединок.
Сегодня, 14:05
Чжан Чжилей / Getty Images
Чжан Чжилей / Getty Images

Терри Лэйн, менеджер китайского супертяжеловеса Чжана Чжилея, высказался о вероятности боя с чемпионом по версиям WBC, WBA и WBO Александром Усиком.

По мнению представителя боксера, его клиент заслужит право побороться за титулы, если одолеет в ближайшем поединке Агита Кабайела.

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"Чжана ожидает тяжелый бой против Кабайела 22 февраля. В случае победы это будет очередной соперник из топ-10, поэтому Чжилей закрепит за собой статус второго лучшего супертяжеловеса на планете после Усика.

Нет никаких сомнений, что победа должна принести ему возможность побороться за титул чемпиона мира", - приводит слова Лэйна Sky Sports.

Ранее менеджер Усика озвучил сроки его возвращения в ринг.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Чжан Чжилей

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