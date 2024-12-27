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DAZN опубликовал топ-14 нокаутов в 2024 году

Энтони Джошуа умудрился попасть в список дважды.
Сегодня, 10:53
Энтони Джошуа - Фрэнсис Нганну / Getty Images
Энтони Джошуа - Фрэнсис Нганну / Getty Images

YouTube-канал DAZN опубликовал собственный топ нокаутов в 2024 году.

Первое место занял нокаут Фабио Уордли в бою против Фрейзера Кларка.

А одним из главных героев топа стал британский супертяж Энтони Джошуа, который попал в списк дважды, как победитель, и как побежденный.

Топ-14 нокаутов 2024 года по версии DAZN

Ранее также сообщалось, что Усик оказался вне топ-10 рейтинга Р4Р.

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