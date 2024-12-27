Усик - вне топ-10: Авторитетный портал обновил рейтинг Р4Р
Известный портал BoxRec обновил рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.
Чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александр Усик, несмотря на повторную победу в реванше с Тайсоном Фьюри, оказался вне первой десятки списка. Украинский боксер в рейтинге Р4Р занимает 13-ю позицию.
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Лидером списка является абсолют второго легчайшего дивизиона Наоя Иноуэ. Второе место в рейтинге досталось объединенному чемпиону суперсреднего веса Саулю Альваресу, а замкнул тройку обладатель титула WBA в легкой весовой категории Джервонта Дэвис.
Рейтинг Р4Р от BoxRec:
- Наоя Иноуэ
- Сауль Альварес
- Джервонта Дэвис
- Теренс Кроуфорд
- Артур Бетербиев
- Дзунто Накатани
- Дмитрий Бивол
- Давид Бенавидес
- Шакур Стивенсон
- Джарон Эннис
- Девин Хейни
- Джесси Родригес
- Александр Усик
- Теофимо Лопес
- Василий Ломаченко
Ранее Усик рассказал, кого из своих британских соперников не считает другом.
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