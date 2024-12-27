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Усик - вне топ-10: Авторитетный портал обновил рейтинг Р4Р

Украинский чемпион занимает неожиданно низкое место в списке лучших от BoxRec.
Сегодня, 00:59
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Известный портал BoxRec обновил рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александр Усик, несмотря на повторную победу в реванше с Тайсоном Фьюри, оказался вне первой десятки списка. Украинский боксер в рейтинге Р4Р занимает 13-ю позицию.

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Лидером списка является абсолют второго легчайшего дивизиона Наоя Иноуэ. Второе место в рейтинге досталось объединенному чемпиону суперсреднего веса Саулю Альваресу, а замкнул тройку обладатель титула WBA в легкой весовой категории Джервонта Дэвис.

Рейтинг Р4Р от BoxRec:

  1. Наоя Иноуэ
  2. Сауль Альварес
  3. Джервонта Дэвис
  4. Теренс Кроуфорд
  5. Артур Бетербиев
  6. Дзунто Накатани
  7. Дмитрий Бивол
  8. Давид Бенавидес
  9. Шакур Стивенсон
  10. Джарон Эннис
  11. Девин Хейни
  12. Джесси Родригес
  13. Александр Усик
  14. Теофимо Лопес
  15. Василий Ломаченко

Ранее Усик рассказал, кого из своих британских соперников не считает другом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: boxrec Александр Усик Сауль Альварес Джервонта Дэвис Наоя Иноуэ

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