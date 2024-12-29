Уоррен изменил мнение о результате реванша с Усиком, но считает победителем Фьюри

Фрэнк Уоррен, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, высказался о реванше с обладателем титулов WBC, WBA и WBO и Александром Усиком, который украинец выиграл единогласным решением судей.

Представитель британца признал, что бой вышел более близким, чем он посчитал изначально, но все равно видит победителем своего подопечного.

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"Мне все еще кажется, что Тайсон победил. Я думаю, что бой был куда более близким, чем я посчитал изначально, но я все равно верил, что он победил.

Я снова пересмотрел поединок. Я считаю себя достаточно компетентным в боксе, ведь занимаюсь этим 47 лет и в свое время вел карьеры такого количества чемпионов, что всех и не сосчитать. Я не понимаю, как один из судей не отдал Тайсону хотя бы один из последних семи раундов.

Я не могу это понять. Я пересмотрел поединок, и двое других судей дали Тайсону по раунду. Я этого не понимаю. Этот бой был близким, как и первый. Я думал, что в этот раз Тайсон остановит Усика, но этого не произошло", - приводит слова Уоррена talkSPORT.

Ранее промоутер назвал причину, почему судьи реванша Усик - Фьюри оценили бой неправильно.

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