"Больше нечего доказывать": Фьюри посоветовали задуматься о завершении карьеры

Бывший чемпион мира Дюк Маккензи высказался о будущем Тайсона Фьюри после поражения в реванше с обладателем титулов WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александром Усиком.

По его мнению, британскому боксеру стоило бы задуматься о пенсии, поскольку дальше рисковать не имеет смысла.

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"В еще одном реванше нет никакой необходимости. Тайсон Фьюри должен просто уйти на пенсию. Ему больше нечего доказывать, он стал чемпионом мира в супертяжелом весе, большего и требовать нельзя, а денег у него больше, чем он может потратить.

Он рискует так же, как один или два других супертяжеловеса, которые должны уйти на пенсию, но, скорее всего, этого не сделают. Я бы хотел, чтобы он закончил карьеру", - приводит слова Маккензи Seconds Out.

Ранее промоутер назвал причину, почему судьи реванша Усик - Фьюри оценили бой неправильно.

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