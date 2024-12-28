iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Больше нечего доказывать": Фьюри посоветовали задуматься о завершении карьеры

Экс-чемпион не видит смысла для британца продолжать выступления.
Сегодня, 17:56
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Бывший чемпион мира Дюк Маккензи высказался о будущем Тайсона Фьюри после поражения в реванше с обладателем титулов WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александром Усиком.

По его мнению, британскому боксеру стоило бы задуматься о пенсии, поскольку дальше рисковать не имеет смысла.

Читай также: "Самый большой бой в истории": Льюис назвал следующего соперника Фьюри

"В еще одном реванше нет никакой необходимости. Тайсон Фьюри должен просто уйти на пенсию. Ему больше нечего доказывать, он стал чемпионом мира в супертяжелом весе, большего и требовать нельзя, а денег у него больше, чем он может потратить.

Он рискует так же, как один или два других супертяжеловеса, которые должны уйти на пенсию, но, скорее всего, этого не сделают. Я бы хотел, чтобы он закончил карьеру", - приводит слова Маккензи Seconds Out.

Ранее промоутер назвал причину, почему судьи реванша Усик - Фьюри оценили бой неправильно.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри

Статьи по теме

"Самый большой бой в истории": Льюис назвал следующего соперника Фьюри "Самый большой бой в истории": Льюис назвал следующего соперника Фьюри
"Ожидал более близкого боя": Катмен Усика озвучил свой счет реванша с Фьюри "Ожидал более близкого боя": Катмен Усика озвучил свой счет реванша с Фьюри
Бывший тренер Джошуа назвал единственного соперника, который может его заинтересовать Бывший тренер Джошуа назвал единственного соперника, который может его заинтересовать
"Казалось, что Тайсону отдадут победу": Экс-тренер Фьюри оценил его реванш с Усиком "Казалось, что Тайсону отдадут победу": Экс-тренер Фьюри оценил его реванш с Усиком
Помочь журналистам

Видео

НБА: Сакраменто Леня и Юта Михайлюка минимально уступили в своих матчах
НБА: Сакраменто Леня и Юта Михайлюка минимально уступили в своих матчах

Популярное на сайте

Биатлон-2024/2025: когда стартует этап в Оберхофе?
просмотров
Рейтинг WTA: Страхова потеряла 32 позиции, Байндль поднялась
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко - первая ракетка Украины, падение Урсу
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция Рождественской гонки
просмотров
Футбол сегодня: Лацио - Аталанта, игра Интера, матчи в Италии
просмотров

Последние новости

Европа20:59
Топ-клуб АПЛ может уволить главного тренера
Европа20:21
Игрока, которого Динамо отдало в аренду иностранному клубу удалили за то, что он сломал нос сопернику
20:00
Чемпионат мира по дартсу: расписание и результаты матчей
Бокс19:58
"Не хочу его торопить": Промоутер сообщил, когда Ломаченко примет решение о своем будущем
Европа19:55
Арсенал и Манчестер Юнайтед посоревнуются за игрока ПСЖ
Бокс19:38
"Даже задепрессировал": Тайсон сделал неожиданное признание по итогам боя с Полом
19:31
В Лиге Чемпионов-2025/26 Украину будут представлять два клуба
Биатлон19:00
Биатлон: онлайн-трансляция Рождественской гонки
Киберспорт18:59
Kensizor сменил команду Коноплянки на B8
Бокс18:54
"Крутое столкновение стилей": Президент WBO оценил бой Беринчика с Дэвисом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK