"Самый большой бой в истории": Льюис назвал следующего соперника Фьюри
Легендарный боксер пребывает в предвкушении долгожданного противостояния.
Бывший чемпион мира Леннокс Льюис поделился мыслями о будущем Тайсона Фьюри после его поражения в реванше с обладателем титулов WBC, WBA и WBO Александром Усиком.
Легендарный боксер считает, что следующим соперником британца должен стать его соотечественник Энтони Джошуа.
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"Фьюри поедет в Лондон, это будет самый большой бой в истории.
Может быть, с Энтони Джошуа", - приводит слова Льюиса Seconds Out.
Ранее Малиньяджи отреагировал на слова Фьюри об ограблении в бою с Усиком.
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