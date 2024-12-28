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"Самый большой бой в истории": Льюис назвал следующего соперника Фьюри

Легендарный боксер пребывает в предвкушении долгожданного противостояния.
Сегодня, 16:34
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Бывший чемпион мира Леннокс Льюис поделился мыслями о будущем Тайсона Фьюри после его поражения в реванше с обладателем титулов WBC, WBA и WBO Александром Усиком.

Легендарный боксер считает, что следующим соперником британца должен стать его соотечественник Энтони Джошуа.

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"Фьюри поедет в Лондон, это будет самый большой бой в истории.

Может быть, с Энтони Джошуа", - приводит слова Льюиса Seconds Out.

Ранее Малиньяджи отреагировал на слова Фьюри об ограблении в бою с Усиком.

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