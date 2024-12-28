Беллью назвал следующего соперника Фьюри после Усика

Тони уверен, что зрители получат классный бой, но он не будет пиковым для боксеров.

Бывший чемпион мира Тони Беллью высказался о будущем Тайсона Фьюри.

Эксперт считает, что "Цыганский король" проведет бой с Энтони Джошуа.

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"Этот бой приближается, он уже очень близко. Этот бой соберет 100 тысяч зрителей на Уэмбли. Даже 50 тысяч придут на пресс-конференцию.

Жаль, что этот бой состоится, когда оба уже прошли свой пик, это чем-то напоминает противостояние Мейвезера и Пакьяо. Я на 100% уверен, что этот бой состоится. Это будет грандиозное событие", - приводит слова Тони Daily Express.

Ранее Малиньяджи назвал единственное условие, при котором Дюбуа победит Усика.

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