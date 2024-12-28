Малиньяджи назвал единственное условие, при котором Дюбуа победит Усика

Авторитетный аналитик Пол Малиньяджи поделился мнением относительно реванша между объединенным чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком и обладателем титула IBF в супертяжелом весе Даниэлем Дюбуа.

Эксперт считает, если второй поединок состоится, то украинец уничтожит британца.

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"Есть разговоры о реванше между Усиком и Дюбуа, но думаю, что Усику пора уходить на пенсию. Он на самой вершине и ему больше нечего доказывать. Мы помним, чем все закончилось во время первого поединка в Польше в 2023 году.

Усик выиграл бы реванш еще убедительней. Единственный способ победы для Дюбуа, это если Усик постареет за одну ночь", - приводит слова Пола Boxing Scene.

Ранее промоутер Джошуа назвал следующего соперника Усика.

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