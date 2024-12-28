Малиньяджи отреагировал на слова Фьюри о ограблении в бою с Усиком

Бывший чемпион мира Пол Малиньяджи высказался о реванше между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

По словам эксперта, британец знает, что проиграет, однако должен отстаивать себя.

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"Тайсон считает, что его ограбили? Лично я отдал Усику семь раундов в этом бою. Я считаю, что 116-112 есть точным отражением того, что происходило на ринге, хотя и все раунды были близкими.

Я думаю, что сам Фьюри не верит в свою победу, что сейчас, что в мае", - приводит слова Малиньяджи Boxing Scene.

Ранее Малиньяджи назвал единственное условие, при котором Дюбуа победит Усика.

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