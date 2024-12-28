"Машина": Атлас оценил победу Богачука в андеркарде Усик - Фьюри

Авторитетный тренер Тедди Атлас поделился впечатлениями от выступления Сергея Богачука в бою с Ишмаэлем Дэвисом.

Специалист расхвалил украинца, который уничтожил соперника.

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"Богачук - машина. Этот парень не перестает бить. Он идет вперед и просто продолжает выбрасывать удары.

Его удары прямые и четкие, они почти всегда попадают в цель. Его трудно контратаковать, потому что он делает очень короткую паузу, на доли секунды.

Вспомните нокдаун. Это был недостаточно сильный клинч. Богачук пробил короткий хук и сбил Дэвис с ног. После этого Богачук продолжал наносить удары, и угол Дэвиса поступил правильно, остановив бой", - приводит слова тренера Boxing News 24.

Поединок между Сергеем и Ишмаэлем состоялся 21 декабря. Победу техническим нокаутом в шестом раунде одержал Богачук.

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