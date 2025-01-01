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Братья Кличко и Усик пообщались со Шварценеггером

Легенды спорта виртуально встретились перед Новым годом.
Сегодня, 17:21
Владимир Кличко и Александр Усик / Getty Images
Владимир Кличко и Александр Усик / Getty Images

Бывший чемпион в супертяжелом весе Владимир Кличко опубликовал пост перед Новым годом.

Украинец опубликовал совместное фото с Александром Усиком и Виталием Кличко. Они пообщались по видеосвязи с Арнольдом Шварценеггером.

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"Новый год со смешанными эмоциями: 3 чемпиона - Арнольд Шварценеггер, Александр Усик, Виталий Кличко собрались, чтобы развлечься и посмеяться, пожелав всем здорового 2025 года.

Кратковременное развлечение, поскольку Россия снова запускает ракеты и атакует дронами всю Украину, включая столицу Киев, как она делала это неделями, месяцами, 3 года подряд.

Я никогда не привыкну к этой "новой нормальности". Пусть 2025 год принесет настоящие изменения", - написал Кличко.

Ранее тренер Уайлдера оценил шансы Бетербиева в бою с Усиком.

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