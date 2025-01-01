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Гвоздик подобрал двух потенциально интересных соперников для Усика

Боксер хотел бы увидеть один из таких сражений.
Сегодня, 14:59

Бывший чемпион мира Александр Гвоздик ответил на вопрос о возможных соперниках для чемпиона мира в сверхтяжелом весе Александра Усика.

"Мне было бы интересно посмотри его бой против Мартина Баколе (21-1, 16 КО). Он говорит, что ударил Усика по корпусу (нокаутировав Сашу в спарринге), но я этого не знаю. Такое может быть, ведь тренировка – это не бой.

Кроме того, Гвоздик упомянул и о возможности для Усика провести поединок не только в тяжелом весе.

"Сашка уже все всем доказал, победив всех топов. Я слышал, что Усик планирует спуститься в крузервейт. Мне кажется, его команда хочет совершить бой с Джеем Опетаей (чемпион крузервейта по версии IBF, примечание). После его поединка с Гилберто Рамирес версиями WBO и WBA, примечание), чтобы снова объединить все титулы в первом тяжелом весе. Это тоже было бы интересно посмотреть», - приводит слова Гвоздика. link_url="https://sport-express.ua/inshi/24118-rekord-maguchikh-uspikh-kharlan-peremoga-usika-top-sportivnikh-podii-roku-ukrayini-vid-belenyuka-gvozdika-i-zakharovoyi"] ]Sport-express.ua[[/link_direct]].

Ранее Гвоздик поделился мнением, кого он считает круче - Усика или Кличко.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Александр Гвоздик

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