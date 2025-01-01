Гвоздик: Конечно Усик превзошел Кличко, уже давно

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик поделился своим мнением относительно сравнения Александра Усика и братьев Кличко.

Гвоздик считает, что нынешний боксер превосходит легенды.

"Конечно, что Усик круче Кличко! Саша уже давно их превзошел. После первого боя с Фьюри Усик стал абсолютом в супертяжах, до этого был в крузервейте, а братья Кличко никогда не были абсолютами, хотя они дали огромный толчок для развития бокса. в Украине", - рассказал Гвоздик в Спорт-Экспресс Украина.

Александр Усик в декабре во второй раз одолел Тайсона Фьюри и теперь может в очередной раз стать абсолютным чемпионом мира.

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