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Гвоздик: Конечно Усик превзошел Кличко, уже давно

Украинский боксер сравнил легенды.
Сегодня, 13:39
Александр Гвоздик / Getty Images
Александр Гвоздик / Getty Images

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик поделился своим мнением относительно сравнения Александра Усика и братьев Кличко.

Гвоздик считает, что нынешний боксер превосходит легенды.

"Конечно, что Усик круче Кличко! Саша уже давно их превзошел. После первого боя с Фьюри Усик стал абсолютом в супертяжах, до этого был в крузервейте, а братья Кличко никогда не были абсолютами, хотя они дали огромный толчок для развития бокса. в Украине", - рассказал Гвоздик в Спорт-Экспресс Украина.

Александр Усик в декабре во второй раз одолел Тайсона Фьюри и теперь может в очередной раз стать абсолютным чемпионом мира.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Александр Гвоздик

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