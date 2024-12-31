Тренер Уайлдера оценил шансы Бетербиева в бою с Усиком
Малик Скотт, тренер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера, высказался о гипотетическом поединке Александра Усика и Артура Бетербиева.
Специалист считает, что украинец не оставит шансов россиянину.
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"Может ли Бетербиев победить Усика? Нет. Возможно, у него есть мощь, но тебе необходимо больше, чем мощь, чтобы победить Усика.
Бетербиев сильнее Фьюри, Дюбуа или Энтони Джошуа? Дело не в силе. С этим парнем тебе нужно предложить больше", - сказал Скотт в интервью YouTube-каналу YSM Sports Media.
Ранее Хирн сделал признание о реванше Усик - Джошуа.
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