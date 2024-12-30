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"Я думал, что с ним покончено": Хирн сделал признание о реванше Усик - Джошуа

Промоутер отметил характер украинского боксера.
Сегодня, 14:42
Энтони Джошуа - Александр Усик / Getty Images
Энтони Джошуа - Александр Усик / Getty Images

Промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа Эдди Хирн вспомнил поединок британца с Александром Усиком.

Эксперт заявил, что был уверен в победе своего подопечного, но украинец выдал невероятный бокс в чемпионских раундах.

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"Усик - большой фаворит в трилогиях с Фьюри и Джошуа. В первом бою мы не удержали темп, но во втором у нас была действительно хорошая попытка. 

После девяти раундов я думал, что мы сделаем это, что мы выиграем этот бой. Затем Усик, вероятно, показал лучшее выступление в чемпионских раундах, которое я когда-либо видел. Это 10-й, 11-й и 12-раунд боя Усика с Энтони.

Я думал, что с ним покончено, но он каким-то образом задал жару. Усик выбросил очень много ударов, он шел на Джошуа, когда был потрясенным и уставшим. В последних трех раундах он выиграл бой, так что, честно говоря, я не уверен, что кто-то может его победить", - сказал Хирн в интервью YouTube-каналу iFL TV.

В августе 2022 года Усик победил Джошуа в реванше раздельным решением судей.

Ранее Малиньяджи отреагировал на слова Фьюри о ограблении в бою с Усиком.

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