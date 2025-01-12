Промоутер Джошуа сделал важный шаг к организации боя с Фьюри и назвал сроки его проведения

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, поделился подробностями организации возможного боя против еще одного экс-обладателя титула в дивизионе Тайсона Фьюри.

В интервью Sky Sports представитель британского боксера сообщил, что зарезервировал стадион Уэмбли для проведения этого поединка, который может состояться в мае или позже летом.

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"Да, стадион зарезервирован. Мы планируем вернуться в ринг в мае или июне. Если это произойдет в июле, то ничего страшного.

Я все еще считаю, что все зависит от Тайсона Фьюри. Пускай сперва улягутся страсти после поражения. Нужно понять, в каком психологическом состоянии он находится и что хочет делать. Вот тогда мы действительно узнаем. Но когда он рассматривает варианты, то что он еще собирается делать и с кем еще собирается драться?

Все, что я вижу в социальных сетях Эй Джея, особенно в последнее время, очень обнадеживает. На самом деле Джошуа не из тех, кто бросает вызов кому-то, но сейчас он это делает. Он вызывает Фьюри.

Это бой, которого он хочет. Я продолжаю настаивать, что есть два варианта: Даниэль Дюбуа и Тайсон Фьюри. Джошуа хочет еще раз завоевать титул чемпиона мира, но Фьюри - это бой, который должен занять почетное место в его послужном списке.

Очевидно, все это должно быть донесено до британской публики, но все зависит от Тайсона Фьюри. Прошло всего три недели после очередного поражения. Посмотрим, захочет ли он снова драться", - заявил Хирн.

Ранее известный тренер оценил вероятность боя Фьюри с Джошуа.

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