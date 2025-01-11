"Дерзкий ублюдок": Смелый фанат разозлил Фьюри, усомнившись в его силе

Британский боксер резко отреагировал на неприятный прогноз на бой с Джошуа.

В Сети появилось забавное видео с участием бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, у которого случился интересный диалог с поклонником.

Мужчина увидел британского боксера, когда тот отдыхал на пляже, подошел к нему, поздоровался, но тот отказался пожать ему руку.

После этого фанат решил подколоть Фьюри, похлопал его по плечу и заявил, что Энтони Джошуа побил бы его, если бы они встретились в ринге.

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Подобные высказывания, похоже, обескуражили и разозлили Тайсона, который резко ответил вдогонку мужчине и обругал его.

"Я думаю, на этом пляже любой мог бы побить тебя. Дерзкий ублюдок", - заявил Фьюри.

Ранее промоутер Джошуа высказался о возможности организации боя с Фьюри.

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