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"Дайте ему несколько недель": Промоутер Джошуа высказался о возможности организации боя с Фьюри

Эдди Хирн рассказал, что нужно для проведения поединка двух британских экс-чемпионов.
Сегодня, 09:40
Эдди Хирн / Getty Images
Эдди Хирн / Getty Images

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, поделился мыслями о возможной организации боя против еще одного экс-обладателя титула в дивизионе Тайсона Фьюри.

По словам представителя Эй Джея, сейчас не стоит давить на потенциального соперника, а нужно дать ему время восстановиться после поражения в реванше с Александром Усиком, после чего можно будет начинать переговоры о следующем поединке.

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"Это бой, который хотят все. Назовите мне более крупный поединок? Такого нет.

Я не знаю, произойдет ли это. Пока никаких обсуждений не было. Фьюри нужно оправиться от поражения и после перерыва решить, что он хочет делать. Если он хочет драться с Эй Джеем, бой состоится немедленно. Посмотрим.

Я не думаю, что сейчас время начинать подталкивать Тайсона Фьюри. Не забывайте, он проиграл 21 декабря, так что дайте ему несколько недель, чтобы остыть.

Рано или поздно, в ближайшие недели, мы захотим составить план для Энтони Джошуа. Именно тогда начнутся переговоры с Фрэнком Уорреном, Спенсером Брауном и Турки Аль аш-Шейхом и будет сказано: "Мы хотим организовать бой Эй Джей - Фьюри, что вы думаете?" От этого и будем отталкиваться", - сказал Хирн в комментарии The Stomping Ground.

Ранее промоутер сообщил дату и соперника Джошуа в следующем бою.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Эдди Хирн

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