Промоутер сообщил дату и соперника Джошуа в следующем бою

Промоутер Эдди Хирн высказался по поводу будущего бывшего чемпиона мира Энтони Джошуа.

Функционер рассказал, что британец выйдет в ринг с Даниэлем Дюбуа или Тайсоном Фьюри.

"Новой бой Джошуа состоится в мае или июне. Я считаю, что для Энтони есть только два боя: или реванш с Дюбуа, или бой с Фьюри. В плане финансовом, то в мире не осталось большего поединка, чем Джошуа – Фьюри.

Нужно помнить, что Дюбуа для реванша еще нужно победить Паркера. Пусть сделает это", - приводит слова Хирна Boxing Scene.

Дюбуа проведет бой против Джозефа Паркера 22 февраля.

Ранее Бриедис сделал прогноз на бой Дюбуа - Паркер.

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