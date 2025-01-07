Бриедис сделал прогноз на бой Дюбуа - Паркер

Бывший чемпион мира Майрис Бриедис поделился мнением по поводу поединка обладателя титула IBF в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа и Джозефа Паркера.

Латвиец считает, что британский боксер сможет защитить чемпионский пояс.

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"Дюбуа выиграет у него досрочно. Шансы всегда есть. Вопрос в том, как пройдет подготовка. Если мы сравниваем, как Паркер отбоксировал с Мэсси и другими бойцами, и как отбоксировал Дюбуа, то я бы отдал, наверное, предпочтение Дюбуа. Он моложе, голоднее, более перспективнее, более ударнее. Паркер, он немного ударник и немного технарь, такое сочетание. А там тупо "я иду, ломаю и побеждаю".

Как можна победить человека, который прямо не верит в поражение? Тяжело такого победить. Дюбуа не верит в поражение, он верит, что может победить любого своего противника. Я вижу по человеку, как он мыслит, как он растет. С таким соперником, как Паркер, я думаю, он разберется, не напрягаясь", - сказал Бриедис на своем YouTube-канале.

Бой Дюбуа - Паркер состоится 22 февраля в Саудовской Аравии.

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