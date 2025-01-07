Дюбуа признался, готов ли он подраться с Владимиром Кличко вместо Усика

Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе британец Даниэль Дюбуа поделился мнением о слухах о его поединке с украинцем Владимиром Кличко.

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"Я не знаю… вау. Все говорили об этом, но сейчас все затихло. Наверное, больше никому не нравится такой вариант. Вы же понимаете, что я не занимаюсь подобными делами, но это был бы интересный поединок, не правда ли?".

Дюбуа заявил, что готов подраться с Кличко, если не состоится реванш с Александром Усиком.

"Конечно. Кто бы не хотел провести бой с Владимиром Кличко. Я готов встретиться с любыми соперником, поединок против которого имеет смысл. Владимир Кличко - легенда", - приводит слова Дюбуа Box Nation.

Ранее легендарный промоутер оценил вероятность возвращения Кличко.

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