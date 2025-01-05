"Трудно поверить": Легендарный промоутер оценил вероятность возвращения Кличко

Легендарный промоутер Боб Арум прокомментировал слухи о возможном возобновлении карьеры бывшим чемпионом мира в супертяжелом весе Владимиром Кличко.

По его словам, ему сложно поверить, что в случае возвращения украинский боксер будет готов сразу выйти на титульный бой без промежуточных поединков.

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"Не забывайте, что когда вернулся Джордж Форман, то ему было не 45 лет, а 41, и он проиграл Эвандеру Холифилду. Его протестировали, поэтому Форман знал, где находится. Но кажется, что о возвращении Кличко в 48 лет без промежуточных боев не может быть и речи.

Мне так кажется. Я просто не знаю. Я всегда был большим фанатом обоих братьев Кличко и однозначно украинцев. Но я не уверен. Мне трудно поверить, что Кличко может вернуться и выйти на титульный бой в супертяжелом весе без серии промежуточных поединков. В это просто действительно трудно поверить", - приводит слова Арума Sky Sports.

Ранее бывший промоутер Владимира Кличко ответил, возможен ли реванш с Тайсоном Фьюри.

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