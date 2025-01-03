"Это было бы интересно": Бывший промоутер Кличко ответил, возможен ли реванш с Фьюри

Том Леффлер, экс-промоутер бывшего объединенного чемпиона мира в супертяжелом весе Владимира Кличко, поделился мыслями о возможности организации реванша с Тайсоном Фьюри.

Функционер отметил, что его подопечный всегда хотел устроить повторный бой с британцем, и предположил, что в случае возвращения украинца в ринг такой поединок мог бы его заинтересовать.

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"К этому бою был бы большой интерес. Кличко так и не провел с Фьюри реванш, который был гарантирован по контракту. Поэтому я думаю, что этот поединок определенно вызвал бы у Владимира интерес.

Я знаю, что в прошлом Владимир всегда хотел этот реванш. Затем Фьюри ушел в загул, весил больше 180 килограммов и не дрался больше двух лет. Я считаю, что были и другие причины, почему Владимир так и не получил этот реванш.

Поэтому я думаю, что ему это было бы интересно, судя из того, что он говорил в прошлом. Турки Аль аш-Шейх однозначно поддерживает возвращение Кличко. Так что давайте посмотрим, что произойдет с этим боем", - цитирует Леффлера BoxingScene.

Напомним, что в 2015 году Владимир Кличко потерпел поражение от Тайсона Фьюри единогласным решением судей и потерял чемпионские титулы.

Ранее сообщалось, что Кличко может вернуться ради реванша с Фьюри, но для этого нужно задействовать Усика.

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