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Кличко может вернуться ради реванша с Фьюри, но для этого нужно задействовать Усика - источник

Легендарному украинскому боксеру хотят организовать поединок за вакантный титул.
Сегодня, 12:02
Александр Усик и Владимир Кличко / Getty Images
Александр Усик и Владимир Кличко / Getty Images

Бывший объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко может возобновить карьеру, чтобы попытаться побить рекорд Джорджа Формана, став самым возрастным обладателем титула.

Ранее свои намерения вернуть в ринг 48-летнего легендарного украинского боксера не скрывал глава Генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейх, называя мечтой возможность организовать его реванш с Тайсоном Фьюри, которому он уступил в 2015 году. Тем не менее для этого функционеру нужна была победа британца в реванше с обладателем поясов WBC, WBA и WBO Александром Усиком, однако украинец помешал этим планам, во второй раз одолев своего оппонента.

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Впрочем, как сообщает WBN, существует и другой вариант возвращения Кличко в ринг, который считается не таким уж нереальным. Поскольку украинец ранее заявлял, что точно не будет драться с соотечественником Усиком, а чемпион по версии IBF Даниэль Дюбуа будет занят поединком с Джозефом Паркером, поэтому придется ждать развития событий, для Владимира могут выбрать другой путь к чемпионству.

Как утверждает источник, если Усик решит освободить титул WBC для Кличко, как он раньше этот делал с поясом IBF для Дюбуа, то реванш украинца с Фьюри за этот вакантный титул может быть легко организован.

Ранее Владимир Кличко ответил, собирается ли вернуться в ринг.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Владимир Кличко Тайсон Фьюри Александр Усик WBC

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