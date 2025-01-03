"Не вернется, чтобы просто драться": Экс-промоутер Кличко озвучил главный стимул для возобновления карьеры

Бывший промоутер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Владимира Кличко Том Леффлер назвал условие, при котором тот пойдет на возвращение в ринг.

По его словам, легендарный украинский боксер может возобновить карьеру ради титульного боя.

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"Владимир пребывает в потрясающей форме. Кажется, что он в любой момент мог бы выйти в ринг. Все зависит от него.

Какая ситуация заставила бы его принять решение о возвращении? Я знаю, что если Владимир вернется, то он предпочитает драться за титул, поскольку ему не нужны деньги. Он не вернется, чтобы просто начать драться с бойцами супертяжелого дивизиона. Я уверен, что он хочет провести значимый бой. Я не могу говорить за него. Могу сказать лишь, что если кто-то может вернуться и драться на элитном уровне в его возрасте, так это Владимир.

Турки Аль аш-Шейх устраивает много боев, которые многие считали невозможными. Так что я не удивлюсь, если произойдет что-то подобное. Но, опять же, все будет полностью зависеть от Владимира", - приводит слова Леффлера BoxingScene.

Ранее Владимир Кличко ответил, собирается ли вернуться в ринг.

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