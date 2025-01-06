Бриедис назвал причину поражения Джошуа в бою с Дюбуа

Бывший чемпион мира Майрис Бриедис высказался о поединке Энтони Джошуа и Даниэля Дюбуа.

По словам латвийца, Эй Джей проиграл, ведь не был мотивирован на бой.

"С Джошуа было на грани. Дюбуа просто попал своим сильным ударом. Он плыл, но все равно смог ударить, попасть, и Джошуа, к сожалению, проиграл нокаутом.

Просто Джошуа не голодный. Почему? Потому что он заработал свои миллионы на годы вперед и на своих детей, и на внуков, если он будет умным и грамотным парнем, который правильно вложит эти деньги. Он уже насытился и боксом, и финансово. Ему не надо, поэтому он вышел заработать. К сожалению, это проблема всех больших боксеров, что они не умеют вовремя уйти. Ни Тайсон, не Мохаммед Али, ни Фьюри", - сказал Бриедис на своем YouTube-канале.

В сентябре прошлого года Дюбуа нокаутировал Джошуа в пятом раунде.

Ранее бывший чемпион мира предсказал судьбу реванша Усик - Дюбуа.

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