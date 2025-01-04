"Он слишком умный": бывший чемпион мира предсказал судьбу реванша Усик - Дюбуа
Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Дюк Маккензи высказался о судьбе возможного второго боя между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.
По словам эксперта, украинец снова победит британца, если он проведут реванш.
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"Усик находится в собственной лиге. Он опять победит Дюбуа. Усик - единственный, кто бы победил Дюбуа. В супертяжелом весе Александр находится в собственной лиге, и, безусловно, остальные супертяжеловесы об этом знают.
Это бой, который хочет Дюбуа, за которым он снова будет гнаться. У Даниэля возросла уверенность, и за этим здорово смотреть. Мне нравится Дюбуа с точки зрения того, что он обрел уверенность, что Даниэль хочет покорить мир и доказать, что он лучший в мире. Но Усик снова его победит. Александр просто слишком умный. Он слишком умный для всех супертяжеловесов", - сказал Маккензи в интервью YouTube-каналу Pro Boxing Fans.
Ранее сообщалось, что британский супертяжеловес стал новым первым номером WBA, пояс которой принадлежит Усику.
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