"Он слишком умный": бывший чемпион мира предсказал судьбу реванша Усик - Дюбуа

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Дюк Маккензи высказался о судьбе возможного второго боя между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

По словам эксперта, украинец снова победит британца, если он проведут реванш.

Читай также: Беллью объяснил, почему не провел реванш с Усиком

"Усик находится в собственной лиге. Он опять победит Дюбуа. Усик - единственный, кто бы победил Дюбуа. В супертяжелом весе Александр находится в собственной лиге, и, безусловно, остальные супертяжеловесы об этом знают.

Это бой, который хочет Дюбуа, за которым он снова будет гнаться. У Даниэля возросла уверенность, и за этим здорово смотреть. Мне нравится Дюбуа с точки зрения того, что он обрел уверенность, что Даниэль хочет покорить мир и доказать, что он лучший в мире. Но Усик снова его победит. Александр просто слишком умный. Он слишком умный для всех супертяжеловесов", - сказал Маккензи в интервью YouTube-каналу Pro Boxing Fans.

Ранее сообщалось, что британский супертяжеловес стал новым первым номером WBA, пояс которой принадлежит Усику.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!