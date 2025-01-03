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Британский супертяжеловес стал новым первым номером WBA, пояс которой принадлежит Усику

Однако эта позиция не означает гарантированное обязательное претендентство на титул украинца.
Сегодня, 11:05
Фабио Уордли / Getty Images
Фабио Уордли / Getty Images

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) представила обновленный рейтинг в супертяжелом весе, первым номером которого стал британец Фабио Уордли (18-0-1, 17 КО).

Соответствующие изменения указаны на официальном сайте боксерской организации.

Уордли совершил скачок на вершину рейтинга с шестого места. В 2024 году британский боксер провел два поединка против соотечественника Фрейзера Кларка, первый из которых свел вничью, а в реванше одержал победу нокаутом в первом раунде.

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Лидирующая позиция Уордли в рейтинге не означает для британского супертяжеловеса гарантированного статуса обязательного претендента на бой с Александром Усиком, который владеет титулами WBC, WBA и WBO в дивизионе, поскольку у Всемирной боксерской ассоциации, кроме суперчемпиона в лице украинца, также есть регулярный чемпион болгарин Кубрат Пулев.

Боксерская организация может как назначить бой между обладателями основного и второстепенного титулов, так и обязать регулярного чемпиона провести поединок против первого номера рейтинга.

Рейтинг WBA в супертяжелом весе:

  • Суперчемпион - Александр Усик
  • Регулярный чемпион - Кубрат Пулев
  1. Фабио Уордли
  2. Мартин Баколе
  3. Майкл Хантер
  4. Ленье Перо
  5. Тайсон Фьюри
  6. Агит Кабайел
  7. Махмуд Чарр
  8. Чжан Чжилей
  9. Мозес Итаума
  10. Мурат Гассиев

Ранее менеджер Усика предсказал, чем закончится 2025 год для украинца.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Кубрат Пулев WBA Фабио Уордли

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