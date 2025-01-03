Британский супертяжеловес стал новым первым номером WBA, пояс которой принадлежит Усику
Всемирная боксерская ассоциация (WBA) представила обновленный рейтинг в супертяжелом весе, первым номером которого стал британец Фабио Уордли (18-0-1, 17 КО).
Соответствующие изменения указаны на официальном сайте боксерской организации.
Уордли совершил скачок на вершину рейтинга с шестого места. В 2024 году британский боксер провел два поединка против соотечественника Фрейзера Кларка, первый из которых свел вничью, а в реванше одержал победу нокаутом в первом раунде.
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Лидирующая позиция Уордли в рейтинге не означает для британского супертяжеловеса гарантированного статуса обязательного претендента на бой с Александром Усиком, который владеет титулами WBC, WBA и WBO в дивизионе, поскольку у Всемирной боксерской ассоциации, кроме суперчемпиона в лице украинца, также есть регулярный чемпион болгарин Кубрат Пулев.
Боксерская организация может как назначить бой между обладателями основного и второстепенного титулов, так и обязать регулярного чемпиона провести поединок против первого номера рейтинга.
Рейтинг WBA в супертяжелом весе:
- Суперчемпион - Александр Усик
- Регулярный чемпион - Кубрат Пулев
- Фабио Уордли
- Мартин Баколе
- Майкл Хантер
- Ленье Перо
- Тайсон Фьюри
- Агит Кабайел
- Махмуд Чарр
- Чжан Чжилей
- Мозес Итаума
- Мурат Гассиев
Ранее менеджер Усика предсказал, чем закончится 2025 год для украинца.
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