Беллью объяснил, почему не провел реванш с Усиком

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Тони Беллью высказался о своем противостоянии с Александром Усиком.

По словам британца, он не провел реванш с украинцем, ведь тот был значительно сильнее.

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"Дело в том, что Усик лучше меня, поэтому реванш был бессмысленным.

Стивенсон дрался в весе, в котором я был совершенно мертвым. Я дважды встречался со всеми, с кем у меня были близкие бои! Я выиграл все реванши, в которых принимал участие, некоторые из них были финальными претендентскими боями против оппозиции топ-уровня. Ой, да, с уважением", - написал Беллью.

Отметим, что Тони предложил Мартину Баколе устроить реванш с Майклом Хантером, но затем к нему обратился тренер конголезского боксера Билли Нельсон.

В ноябре 2018 года Беллью проиграл Усику нокаутом в восьмом раунде.

Напомним, тренер Уайлдера хотел бы свести Усика в другим своим подопечным.

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