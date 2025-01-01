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Тренер Уайлдера хотел бы свести Усика в другим своим подопечным

Известный специалист считает, что получится зрелищный поединок.
Вчера, 22:19
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Малик Скотт, тренер Деонтея Уайлдера, заявил, что хотел бы, чтобы чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александр Усик встретился с другим его бойцом.

По словам специалиста, он не против увидеть поединок украинца с обладателем титулов WBA и WBO в тяжелом весе Хильберто Рамиресом.

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"Лично я бы хотел увидеть, как Усик дерется с моим бойцом Хильберто Рамиресом. Я бы с удовольствием посмотрел это. Два левши, которые предлагают не только мощь, но и солидные навыки", - сказал Скотт в комментарии YSM Sports Media.

Ранее Александр Гвоздик подобрал двух потенциально интересных соперников для Усика.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Малик Скотт Хильберто Рамирес

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