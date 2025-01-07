Тренер Баколе выбрал соперника для Усика
Билли Нельсон, тренер конголезского Мартина Баколе, высказался по поводу Александра Усика.
Эксперт считает, что его подопечный является отличным соперником для украинца.
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"Все сбрасывают со счетом Джозефа Паркера в бою с Дюбуа. Если Дюбуа победит, то действительно хотите снова увидеть, как он боксировать с Усиком? Поймите меня правильно, Даниэль проиграл каждый раунд Усику, дважды падал и в конечном итоге сдался. Так что он не заслуживает реванш.
Если быть совершенно честным, то я не вижу другого соперника кроме Мартина для Усика", - приводит слова боксера Boxing Social.
Ранее бывший чемпион назвал самого сложного соперника для Усика.
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