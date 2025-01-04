"Тяжело бьет": Бывший чемпион назвал самого сложного соперника для Усика

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Дюк Маккензи высказался о потенциальных соперниках обладателя титулов WBC, WBA и WBO Александра Усика.

По его мнению, самым сложным оппонентом для украинца мог бы стать британец Фабио Уордли, который недавно поднялся на первое место в рейтинге WBA.

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"Самый тяжелый бой Усику в супертяжелом весе дал бы Фабио Уордли. Я думаю, что с любым супертяжеловесом Уордли бился бы не на жизнь, а на смерть. Я проанализировал карьеру Фабио, и он боксирует не так давно, так что у него небольшой пробег. Он тяжело бьет, хотя в супертяжелом весе нет такого понятия, как легкий удар, все они бьют тяжело.

Мне нравится у Уордли его очень атлетичное телосложение, он очень подвижный, он быстро бьет, у него великолепный джеб. Если у него будет правильный тренер, который его хорошо обучит, то тогда Уордли может стать джокером в колоде и уронить парочку топовых бойцов", - сказал Маккензи в комментарии Pro Boxing Fans.

Отметим, также Маккензи предсказал судьбу реванша Усик - Дюбуа.

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