Тренер Баколе не согласился с результатом боя Усик – Фьюри
Билли Нельсон считает, что в поединке не было очевидного победителя.
Тренер конголезца Мартина Баколе – Билли Нельсон – рассказал, каким считает результат боя между чемпионом мира в супертяжелом весе украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.
Специалист не разделяет мнения судей того поединка.
"Я насчитал ничью - это был очень близкий поединок. Здесь не было парня, который доминировал, поэтому я не могу согласиться с результатом. Извините, это была ничья. Очень близкий бой. Многие говорят, что Тайсона ограбили, но я не знаю, что сказать".
Ранее ISPORT приводил слова попробовавшего Майриса Бриедиса спрогнозировать исход возможного боя Усика против Дюбуа.
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