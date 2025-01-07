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Тренер Баколе не согласился с результатом боя Усик – Фьюри

Билли Нельсон считает, что в поединке не было очевидного победителя.
Сегодня, 09:52
Баколе и Нельсон
Баколе и Нельсон

Тренер конголезца Мартина Баколе – Билли Нельсон – рассказал, каким считает результат боя между чемпионом мира в супертяжелом весе украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

Специалист не разделяет мнения судей того поединка.

"Я насчитал ничью - это был очень близкий поединок. Здесь не было парня, который доминировал, поэтому я не могу согласиться с результатом. Извините, это была ничья. Очень близкий бой. Многие говорят, что Тайсона ограбили, но я не знаю, что сказать".

Ранее ISPORT приводил слова попробовавшего Майриса Бриедиса спрогнозировать исход возможного боя Усика против Дюбуа.

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