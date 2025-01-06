"Он вырос в пять раз": Бриедис назвал фаворита реванша Усик - Дюбуа

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Майрис Бриедис поделился мнением по поводу возможного реванша Александра Усика с Даниэлем Дюбуа.

По мнению латвийца, если поединок состоится, то украинец может победить еще легче, чем в их первом поединке.

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"Если люди говорят, что Дюбуа вырос, то на ком? Я не согласен, что он вырос и что может вырасти еще больше.

Возможно, Александру будет еще легче. Почему? Я думаю, что Александр вырос в пять раз больше, чем Дюбуа, потому что он боксировал с такими ребятами, как Фьюри. Он два раза выиграл у Фьюри, который был непобежденным. Это большой вопрос", - сказал Бриедис на своем YouTube-канале.

В августе 2023 года Усик досрочно победил Дюбуа в девятом раунде.

Ранее Бриедис назвал причину поражения Джошуа в бою с Дюбуа.

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