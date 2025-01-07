"Это все, что для них осталось": Известный тренер оценил вероятность боя Фьюри с Джошуа

Специалист считает, что поединок может стать для британцев последним шансом заявить о себе и заработать.

Известный тренер Билли Нельсон высказался о потенциальном бое между бывшими чемпионами супертяжелого веса Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

По мнению специалиста, этот поединок может стать для соперников последним шансом перед возможным завершением карьеры.

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"Если быть честным, то это все, что для них осталось. К тому же мы все понимаем, что это огромный коммерческий бой. Оба парня заработают кучу денег. После этого оба могут спокойно уйти на пенсию, особенно это касается проигравшего.

Знаете, я никогда не верил, что этот поединок состоится, только из-за того, что у ребят разные промоутеры, но теперь они проиграли. Так что Фьюри и Джошуа могут подраться в сентябре или августе", - сказал Нельсон в комментарии Boxing Social.

Ранее промоутер сообщил дату и соперника Джошуа в следующем бою.

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