"Все зависит от многих факторов": Промоутер Фьюри оценил вероятность боя с Джошуа

Фрэнк Уоррен, промоутер бывшего чемпиона в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, высказался о потенциальном бое против еще одного экс-обладателя титулов в дивизионе Энтони Джошуа.

По словам представителя британского боксера, возможность организации этого поединка будет зависеть только от желания и решения самих соперников.

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"Бой против Джошуа - это единственный поединок, который приходит на ум. Если люди хотят видеть его, то конечно, это будет большое противостояние. В этом нет никаких сомнений. Эти парни сражались со многими хорошими бойцами.

Все зависит от многих факторов. Например, действительно ли парни хотят драться, потому что уже сделали все и хорошо заработали. У них есть семьи и все такое. Так что все зависит от их решения", - сказал Уоррен в комментарии BoxNation.

Ранее промоутер назвал приоритетных соперников Джошуа.

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