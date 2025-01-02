Джошуа назвал главную цель в 2025 году
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа поделился планами на наступивший год.
Британец заявил, что намерен в третий раз завоевать чемпионский титул, а также провести бой с Тайсоном Фьюри.
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"Моя цель – стать трехкратным чемпионом мира и сразиться с Тайсоном Фьюри в 2025 году.
Конечно, я должен был победить в прошлых поединках, но я этого не сделал. Я не могу остановиться сейчас и должен продолжать выходить в ринг, пока не дойду до места назначения", - приводит слова Джошуа REPORT AFRIQUE.
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