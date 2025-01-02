"У него не было много возможностей": Богачук оценил победу Усика над Фьюри

Украинский боксер Сергей Богачук высказался о реванше между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

По словам спортсмена, его соотечественник показал отличное выступление, которое не позволило британцу побороться за титул.

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"Очень классный и захватывающий поединок получился. События в ринге происходили так, как я и предполагал. Александр гораздо лучше по классу как боксер, чем британец. Он просто перебоксировал Тайсона. У Фьюри не было много возможностей.

Что хочу выделить в целом в этом вечере бокса, так это то, что на ринг вышли четыре украинца. В Саудовской Аравии мы одержали четыре победы и в очередной раз показали, что Украина сильная и непоколебимая! Мы и в дальнейшем будем побеждать всегда и везде, выжимая максимум!", - приводит слова Богачука XSPORT.

Ранее Богачук сообщил, с кем может провести следующий бой.

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