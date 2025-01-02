iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"У него не было много возможностей": Богачук оценил победу Усика над Фьюри

Украинец назвал фактор, который определил судьбу реванша.
Сегодня, 08:55
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Украинский боксер Сергей Богачук высказался о реванше между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

По словам спортсмена, его соотечественник показал отличное выступление, которое не позволило британцу побороться за титул.

Читай также: Усик признан лучшим боксером 2024 года по версии BoxingScene

"Очень классный и захватывающий поединок получился. События в ринге происходили так, как я и предполагал. Александр гораздо лучше по классу как боксер, чем британец. Он просто перебоксировал Тайсона. У Фьюри не было много возможностей.

Что хочу выделить в целом в этом вечере бокса, так это то, что на ринг вышли четыре украинца. В Саудовской Аравии мы одержали четыре победы и в очередной раз показали, что Украина сильная и непоколебимая! Мы и в дальнейшем будем побеждать всегда и везде, выжимая максимум!", - приводит слова Богачука XSPORT.

Ранее Богачук сообщил, с кем может провести следующий бой.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Футбол сегодня: Интер сыграет с Аталантой в полуфинале Суперкубка Италии Футбол сегодня: Интер сыграет с Аталантой в полуфинале Суперкубка Италии
НХЛ: Лос-Анджелес разбил Нью-Джерси НХЛ: Лос-Анджелес разбил Нью-Джерси
НБА: Лень помог Сакраменто победить Филадельфию, Юта с Михайлюком проиграла Нью-Йорку НБА: Лень помог Сакраменто победить Филадельфию, Юта с Михайлюком проиграла Нью-Йорку
Калинина пробилась в четвертьфинал на турнире в Брисбене Калинина пробилась в четвертьфинал на турнире в Брисбене
Помочь журналистам

Видео

Экс-игрок Челси и МЮ забил второй гол 2025 года
Экс-игрок Челси и МЮ забил второй гол 2025 года

Популярное на сайте

Биатлон: онлайн-трансляция Рождественской гонки
просмотров
Футбол сегодня: Интер сыграет с Аталантой в полуфинале Суперкубка Италии
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2024 года по CS по версии HLTV: Spinx занял 13-е место в рейтинге
просмотров
Костюк вслед за Ястремской покинула Брисбен
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" объявили четырех спарринг-партнеров на зимний сбор
просмотров

Последние новости

Европа09:15
Футбол сегодня: Интер сыграет с Аталантой в полуфинале Суперкубка Италии
Бокс08:55
"У него не было много возможностей": Богачук оценил победу Усика над Фьюри
НХЛ08:30
НХЛ: Лос-Анджелес разбил Нью-Джерси
НБА08:10
НБА: Лень помог Сакраменто победить Филадельфию, Юта с Михайлюком проиграла Нью-Йорку
Теннис07:48
Калинина пробилась в четвертьфинал на турнире в Брисбене
Бокс07:25
Джозеф Паркер назвал самый тяжелый бой в своей карьере
00:55
Чемпионат мира по дартсу: определились все полуфиналисты
Киберспорт00:45
ТОП-20 лучших игроков 2024 года по CS по версии HLTV: Spinx занял 13-е место в рейтинге
Украина00:35
Кривбасс устроил фотосессию в честь дня рождения Бандеры
Вчера, 23:59
Другие страны23:59
Роскошная яхта в Дубае: Возлюбленная Роналду показала, как они встречали Новый год
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK