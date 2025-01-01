Богачук сообщил, с кем может провести следующий бой

Обязательный претендент на титул WBC в первом среднем весе Сергей Богачук назвал соперников, с которыми может встретиться в следующем бою.

По словам украинского боксера, сейчас у него есть два варианта для ближайшего поединка.

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"Чемпионским поясом сейчас владеет Себастьян Фундора. У него будет бой с Эрролом Спенсом. Возможно, свой следующий бой проведу с победителем этой пары.

Второй вариант - Фундора оставит пояс, и проведу поединок с другим соперником за вакантный титул. Для меня тот факт, что я являюсь претендентом на пояс чемпиона мира, это очень мотивирующий фактор. Для моей карьеры - это большой шаг", - сказал Богачук в интервью XSPORT.

Напомним, что в своем последнем бою в андеркарде реванша Усик - Фьюри Богачук одержал победу над британцем Ишмаэлем Дэвисом, который отказался от продолжения поединка после шестого раунда.

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