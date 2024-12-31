Гвоздик прокомментировал слухи о возможном завершении карьеры Ломаченко

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик высказался по поводу обладателя титула IBF в легком дивизионе Василия Ломаченко.

Спортсмен заявил, что его его не беспокоит будущее бывшего друга.

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"Не знаю. Я вообще о нем не думаю. Он мне не интересен", - сказал Гвоздик для sport-express.ua.

Ранее друг Фьюри рассказал, чем тот занимается после второго поражения от Усика.

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