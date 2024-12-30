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Друг Фьюри рассказал, чем тот занимается после второго поражения от Усика

Британский боксер пошел на кардинальные изменения, вернувшись домой.
Сегодня, 21:58
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Джимми Харрингтон, друг бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, рассказал, чем боксер занимается после поражения в реванше с обладателем титулов WBC, WBA и WBO Александром Усиком.

По его словам, британец вернулся домой и проводит время в кругу семьи, а также пошел на радикальные изменения, избавившись от своей бороды, с которой он выходил в ринг против украинца.

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"Да, он сбрил бороду. Он вернулся домой в Моркам, где проводит время со своей семьей. Он просто занимается своими повседневными делами. Он ходит выпить кофе, гуляет с семьей и совершает пробежки, а также возвращается к семейной и отцовской жизни.

Он отсутствовал три месяца и не видел свою семью. Он только что провел Рождество дома, и я думаю, что он проведет Новый год дома и никуда не уедет", - сказал друг Фьюри в комментарии Boxing King Media.

Ранее промоутер назвал причину, почему судьи реванша Усик - Фьюри оценили бой неправильно.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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