Промоутер назвал приоритетных соперников Джошуа

Эдди Хирн, промоутер супертяжеловеса Энтони Джошуа, высказался о планах своего клиента.

По словам функционера, британец проведет в 2025 году два боя, а возможными соперниками являются действующий чемпион мира по версии IBF Даниэль Дюбуа и Тайсон Фьюри.

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"Мы не торопимся. Энтони будет драться дважды в 2025 году. Один раз летом и раз зимой. Если мы не сможем устроить реванш с Дюбуа, и Фьюри откажется от поединка, тогда нам придется рассмотреть другие варианты или лучше ждать этих соперников.

Я не могу говорить за Джошуа, но знаю, что в его центре внимания Дюбуа и Фьюри. Конечно, в резюме Энтони есть все бойцы этого поколения, кроме Тайсона Фьюри", - приводит слова Хирна Boxing News 24.

Ранее Уоррен изменил мнение о результате реванша с Усиком, но считает победителем Фьюри.

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