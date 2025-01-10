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"Что случилось?": Климаса возмутило отсутствие тренера Усика в номинации на звание лучшего в 2024 году

Менеджер украинского чемпиона обратился к изданию The Ring, составившему список претендентов.
Сегодня, 16:27
Александр Усик и Юрий Ткаченко
Александр Усик и Юрий Ткаченко

Менеджер украинского чемпиона обратился к изданию The Ring, составившему список претендентов.

Эгис Климас, менеджер обладателя титулов WBC, WBA и WBO Александра Усика, выразил возмущение по поводу отсутствия тренера украинца Юрия Ткаченко в списке номинантов на звание лучшего в 2024 году от The Ring.

Авторитетное издание включило в перечень претендентов Роберта Гарсию, Энди Ли, Марка Рэмси, Дона Чарльза, Боба Сантоса и Руди Эрнандеса, но не наставника украинского боксера, под руководством которого тот в прошлом году стал абсолютным чемпионом, одолев Тайсона Фьюри, и повторно побил британца в реванше.

Климас обратился к главному редактору The Ring Дагу Фишеру, выразив свое недоумение.

"Мистер Фишер, что случилось с Юрием Ткаченко? Тренер Усика не заслужил признания в 2024 году?" - написал менеджер в сети Х.

Ранее бывший промоутер Кличко подобрал соперника для Усика.

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