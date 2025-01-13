Фьюри объявил о завершении карьеры после второго поражения от Усика

Британский боксер Тайсон Фьюри решил закончить карьеру боксера.

Об этом сообщил сам «цыганский король» в своем коротком видеообращении.

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"Привет всем. Я сделаю это коротко и ясно. Я хочу объявить о завершении карьеры боксера.

Благослови Бог всех, увидимся на другой стороне», - сказал Фьюри в своем обращении.

Напомним, что Тайсон уже несколько раз завершал карьеру и после возвращался в бокс. Последний раз это произошло в 2022 году.

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