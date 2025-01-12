"Думаю, без проблем устроим": Джошуа сообщил, когда должен состояться бой с Фьюри
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа высказался о сроках проведения потенциального боя против еще одного экс-обладателя титула в дивизионе Тайсона Фьюри.
По словам британского боксера, он надеется, что этот поединок состоится в нынешнем году.
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"Это самый большой бой, который можно сделать. Люди постоянно говорят о нем. Как боец я хочу добиться успеха, а чтобы это сделать, нужно принимать большие бои. Против Фьюри это один из них.
Это поединок должен состояться в нынешнем году, тем более что у нас есть поддержка его Превосходительства. Также за мной стоят такой промоутер как Эдди Хирн и потрясающая группа менеджеров. Думаю, что без проблем мы можем устроить этот бой в нынешнем году", - сказал Джошуа в комментарии TNT Sports Boxing.
Отметим, также Джошуа объяснил, почему собирается подраться с Фьюри.
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