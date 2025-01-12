Джошуа объяснил, почему собирается подраться с Фьюри

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа высказался о потенциальном бое против еще одного экс-обладателя титула в дивизионе Тайсона Фьюри.

Британский боксер подтвердил, что хочет выйти в ринг с соотечественником.

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"Это бой, который я хочу увидеть, потому что являюсь фанатом бокса. Вот почему я хочу получить этот поединок. Когда я прихожу в местный спортзал, все спрашивают меня об этом. Есть еще одна причина, почему я стремлюсь к этому противостоянию.

Смотрите, у меня не много лет осталось впереди, большая часть карьеры осталась позади. Хочу выйти из этой игры с размахом. Хочу произвести впечатление и остаться в памяти фанатов, как отличный персонаж. Также хочу получать удовольствие, потому что Тайсон Фьюри - это большой бой", - сказал Джошуа в комментарии TNT Sports Boxing.

Ранее известный тренер оценил вероятность боя Фьюри с Джошуа.

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