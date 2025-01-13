Баколе оценил свои шансы в бою с Усиком

Конголезский нокаутер Мартин Баколе поделился мнением относительно объединенного чемпиона супертяжелого дивизиона Александра Усика.

По словам боксера, он не сомневается, что смог бы победить украинца.

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"Усик, это человек, который мне нужен. Смогу ли я победить? Да, конечно, я его побью.

Я побью Усика, я побью Джошуа, я побью Дюбуа. Александр Усик верит, что победит меня, а я верю, что выиграю у него. Это бизнес. Это бокс", - приводит слова Баколе IFL TV.

Ранее Леннокс Льюис рассказал, кто бы победил в его бою с Усиком.

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