Баколе оценил свои шансы в бою с Усиком
Боксер считает, что станет королем дивизиона.
Конголезский нокаутер Мартин Баколе поделился мнением относительно объединенного чемпиона супертяжелого дивизиона Александра Усика.
По словам боксера, он не сомневается, что смог бы победить украинца.
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"Усик, это человек, который мне нужен. Смогу ли я победить? Да, конечно, я его побью.
Я побью Усика, я побью Джошуа, я побью Дюбуа. Александр Усик верит, что победит меня, а я верю, что выиграю у него. Это бизнес. Это бокс", - приводит слова Баколе IFL TV.
Ранее Леннокс Льюис рассказал, кто бы победил в его бою с Усиком.
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