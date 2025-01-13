Промоутер Фьюри высказался о завершение карьеры Тайсона

Уоррен заявил, что не ожидал такого поступка от британца.

Промоутер Фрэнк Уоррен высказался о том, что Тайсона Фьюри завершил карьеру.

Функционер оценил решение британца и дал ему совет на будущее.

Читай также: Фьюри объявил о завершении карьеры после второго поражения от Усика

"Если это то, что он хочет сделать, значит, он должен это сделать. Он заработал много денег, он много добился и после обсуждения со своей семьей принял решение. У него была фантастическая карьера. Пусть теперь наслаждается.

Я этого не ожидал, но это его жизнь. Он был разочарован результатом боя с Усиком, но изменить его уже нельзя.

Тайсон может гордиться тем, чего он добился в карьере, особенно после своего второго возвращения. Поэтому я скажу ему лишь одно: наслаждайся жизнью", - приводит слова Уоррена TNT Sports Boxing.

В двух последних боя Фьюри проиграл Александру Усику.

Ранее Леннокс Льюис рассказал, кто бы победил в его бою с Усиком.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!