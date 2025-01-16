"Было очень мало тренировок": Бриедис раскрыл детали подготовки Фьюри к реваншу с Усиком

Бывший чемпион Майрис Бриедис (28-3, 20 КО) высказался по поводу победы Александра Усика над Тайсоном Фьюри в реванше.

Латвийский боксер рассказал, что во время тренировок британец ограничивал себя.

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"Я слышал от ребят, которые участвовали в его спаррингах, что даже перед последним боем с Усиком он готовился так: сегодня 4 раунда, завтра — 6. В целом у него было очень мало 12-раундовых тренировок. Казалось, он берег себя.

В отличие от него, я знаю, как работает Александр, сколько усилий он вкладывает. Ребята, которые были на его спаррингах, рассказывали: раунды по 4 минуты, перерывы — всего 30 секунд. Он работал, как лошадь, не щадя себя. И это дало соответствующий результат. А последний бой между ними оба провели довольно легко", - сказал Бриедис на своем YouTube-канале.

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